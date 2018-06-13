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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В курортных зонах Николаева опасно отдыхать: известна причина

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В николаевских водоемах превышено содержание кишечной палочки
В николаевских водоемах превышено содержание кишечной палочки / new.stezhkamu.com

Городские власти Николаева предупредила жителей областного центра и его гостей об опасности, которая подстерегает в водоемах и на пляжах города. Лабораторные анализы речных вод показали превышение санитарной нормы кишечной палочки в местных водоемах.

Об этом сообщает пресс-центр городского совета Николаева.

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По микробиологическим показателям установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на пляже "Чайка" в Корабельном районе и в районе Яхт-клуба норматив превышен более чем вдвое, а в районе зоны отдыха "Намыв" – почти в 5 тысяч раз.

Специалисты рекомендуют местным жителям и гостям города на некоторое время воздержаться от купания в водоемах.

Теги: Новости Украины Новости Николаева
Источник: 24 канал
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