В курортных зонах Николаева опасно отдыхать: известна причина

Городские власти Николаева предупредила жителей областного центра и его гостей об опасности, которая подстерегает в водоемах и на пляжах города. Лабораторные анализы речных вод показали превышение санитарной нормы кишечной палочки в местных водоемах.

Об этом сообщает пресс-центр городского совета Николаева.

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По микробиологическим показателям установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на пляже "Чайка" в Корабельном районе и в районе Яхт-клуба норматив превышен более чем вдвое, а в районе зоны отдыха "Намыв" – почти в 5 тысяч раз.

Специалисты рекомендуют местным жителям и гостям города на некоторое время воздержаться от купания в водоемах.