У курортних зонах Миколаєва небезпечно відпочивати: відома причина

Міська влада Миколаєва попередила жителів обласного центру та його гостей про небезпеку, яка чатує у водоймах та на пляжах міста. Лабораторні аналізи річкових вод показали перевищення санітарної норми кишкової палички у місцевих водоймах.

Про це інформує прес-центр міської ради Миколаєва.

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За мікробіологічними показниками встановлено, що показник індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) перевищує санітарно-гігієнічні нормативи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пляжі "Чайка" в Корабельному районі та в районі Яхт-клубу норматив перевищений більш ніж удвічі, а в районі зони відпочинку "Намив" – майже в 5 тисяч разів.

Фахівці рекомендують місцевим мешканцям та гостям міста на деякий час утриматися від купання у водоймах.