В квартире в Донецкой области взорвался газ, есть пострадавшие: фото

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме города Украинск Донецкой области. Через несчастный случай пострадали три человека, их доставили в больницу.

Взрыв прогремел ночью на воскресенье, 27 января, сообщает полиция Донецкой области.

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Хозяйка квартиры позвонила в дежурную часть Селидовского отделения полиции и сообщила об инциденте правоохранителям. Полиция отметила, что вероятной причиной несчастного случая стал газовый баллон, который хозяева недавно купили и занесли в дом.

В результате взрыва пострадали три женщины: 40-летняя хозяйка квартиры и ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Сейчас женщины находятся в больнице.

Из-за инцидента полиция Донецкой области открыла уголовное производство за нарушение норм пожарной безопасности.