У квартирі на Донеччині вибухнув газ, є постраждалі: фото
Газовий балон вибухнув у багатоквартирному будинку міста Українськ Донецької області. Через нещасний випадок постраждали три людини, їх доправили до лікарні.
Вибух пролунав вночі на неділю, 27 січня, повідомляє поліція Донеччини.
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Власниця квартири зателефонувала до чергової частини Селидівського відділення поліції і повідомила про інцидент правоохоронцям. Поліція зазначила, що ймовірною причиною нещасного випадку став газовий балон, який господарі нещодавно купили та занесли до оселі.
Внаслідок вибуху постраждали три жінки: 40-річна хазяйка квартири та її 20-річна та 82-річна сусідки. Наразі жінки перебувають у лікарні.
Через інцидент поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за порушення норм пожежної безпеки.
Три жінки постраждали внаслідок вибуху у будинку на Донеччині
Газовий балон вибухнув у квартирі міста Українськ Донецької області