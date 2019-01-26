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      На Донеччині у нежилому будинку знайшли сховище з боєприпасами: фото

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      На Донеччині у нежилому будинку знайшли сховище з боєприпасами
      На Донеччині у нежилому будинку знайшли сховище з боєприпасами / Прес-служба ООС

      Поліцейські зі складу Об'єднаних сил вилучили вибухівку та арсенал боєприпасів у нежиловому будинку на Донеччині.

      Поліцейські ООС виявили знахідку у місті Торецьк. На горищі будинку був великий схрон боєприпасів, повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил.

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      Тож поліцейські знайли 30 штук РПГ-7, 20 штут гранат Ф-1, а також 2918 набоїв 5,45 міліметрів та 7,62 міліметрів.

      війна на донбасі боєприпаси зброя торецьк
      Будинок, у якому знайшли боєприпаси//Фото: прес-служба ООС

      Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      війна на донбасі горище зброя боєприпаси
      Горище, де поліцейські ООС знайшли боєприпаси//Фото: прес-служба ООС

      Вилучені боєприпаси поліцейські ООС передали до ДСНС України для їх подальшої утилізації.

      війна на донбасі боєприпаси оос
      Знайдені боєприпаси на Донеччині//Фото: прес-служба ООС

      війна на донбасі боєприпаси зброя оос
      Поліцейські ООС вилучили величезну кількість зброї//Фото: прес-служба ООС

      До слова, 23 січня українські військові за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов'я безпілотник окупантів. У цілях розвідки ворог застосував дрон, який виробляє Російська Федерація. Більше того, такий тип апаратів активно поставляють до незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР".
       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя ДСНС Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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