На Донеччині у нежилому будинку знайшли сховище з боєприпасами: фото
Поліцейські зі складу Об'єднаних сил вилучили вибухівку та арсенал боєприпасів у нежиловому будинку на Донеччині.
Поліцейські ООС виявили знахідку у місті Торецьк. На горищі будинку був великий схрон боєприпасів, повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил.
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Тож поліцейські знайли 30 штук РПГ-7, 20 штут гранат Ф-1, а також 2918 набоїв 5,45 міліметрів та 7,62 міліметрів.
Будинок, у якому знайшли боєприпаси//Фото: прес-служба ООС
Відомості щодо цієї події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Горище, де поліцейські ООС знайшли боєприпаси//Фото: прес-служба ООС
Вилучені боєприпаси поліцейські ООС передали до ДСНС України для їх подальшої утилізації.
Знайдені боєприпаси на Донеччині//Фото: прес-служба ООС
Поліцейські ООС вилучили величезну кількість зброї//Фото: прес-служба ООС
До слова, 23 січня українські військові за допомогою радіотехнічних засобів виявили в небі Приазов'я безпілотник окупантів. У цілях розвідки ворог застосував дрон, який виробляє Російська Федерація. Більше того, такий тип апаратів активно поставляють до незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР".
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