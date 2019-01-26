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      В Донецкой области в нежилом доме нашли хранилище с боеприпасами: фото

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      В Донецкой области в нежилом доме нашли хранилище с боеприпасами
      В Донецкой области в нежилом доме нашли хранилище с боеприпасами / Пресс-служба ООС

      Полицейские из состава Объединенных сил изъяли взрывчатку и арсенал боеприпасов в нежилом доме в Донецкой области.

      Полицейские ООС обнаружили находку в городе Торецк. На чердаке дома был большой схрон боеприпасов, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

      Читайте также: Украинские защитники дали жесткий отпор врагу: уничтожено много оккупантов

      Полицейские нашли 30 штук РПГ-7, 20 штук гранат Ф-1, а также 2918 патронов 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров.

      війна на донбасі боєприпаси зброя торецьк
      Дом, в котором нашли боеприпасы//Фото: пресс-служба ООС

      Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.

      війна на донбасі горище зброя боєприпаси
      Чердак, где полицейские ООС нашли боеприпасы//Фото: пресс-служба ООС

      Изъятые боеприпасы полицейские ООС передали в ГСЧС Украины для их дальнейшей утилизации.

      війна на донбасі боєприпаси оос
      Найденные боеприпасы в Донецкой области//Фото: пресс-служба ООС

      війна на донбасі боєприпаси зброя оос
      Полицейские ООС изъяли огромное количество оружия      //Фото: пресс-служба ООС

      К слову, 23 января украинские военные с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотник оккупантов. В целях разведки враг применил дрон, который производит Российская Федерация. Более того, такой тип аппаратов активно поставляют в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР".

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка ГСЧС Оружие Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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