В Донецкой области в нежилом доме нашли хранилище с боеприпасами: фото

Полицейские из состава Объединенных сил изъяли взрывчатку и арсенал боеприпасов в нежилом доме в Донецкой области.

Полицейские ООС обнаружили находку в городе Торецк. На чердаке дома был большой схрон боеприпасов, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

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Полицейские нашли 30 штук РПГ-7, 20 штук гранат Ф-1, а также 2918 патронов 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров.



Дом, в котором нашли боеприпасы//Фото: пресс-служба ООС

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.



Чердак, где полицейские ООС нашли боеприпасы//Фото: пресс-служба ООС

Изъятые боеприпасы полицейские ООС передали в ГСЧС Украины для их дальнейшей утилизации.



Найденные боеприпасы в Донецкой области//Фото: пресс-служба ООС



Полицейские ООС изъяли огромное количество оружия //Фото: пресс-служба ООС

К слову, 23 января украинские военные с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотник оккупантов. В целях разведки враг применил дрон, который производит Российская Федерация. Более того, такой тип аппаратов активно поставляют в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР".