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      В Латвии планируют запретить носить или показывать военную форму СССР

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      Милая беседа на земле оккупированной Польши между бойцами Вермахта и Красной армии
      Милая беседа на земле оккупированной Польши между бойцами Вермахта и Красной армии / Bild

      Запретить в первую очередь на общественных мероприятиях носить форму любых тоталитарных режимов – такой законопроект будет рассматривать Сейм Латвии. В основном речь идет о форме Красной армии.

      Райвиса Зелтитс, генеральный секретарь ведущей национал-консервативной партии Латвии, инициировал в Сейме предложение запретить советскую военную форму и формы других тоталитарных режимов. Об этом информировало издание Delfi

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      Речь идет о поправках в закон "О собраниях, шествиях и пикетах". Консерваторы предлагают вписать туда пункт о запрете формы Красной армии, НКВД, нацистской Германии и тому подобное. А за нарушение закона предусмотреть штраф в 700 евро.

      Если Сейм поддержит эти поправки, то пенсионеры не смогут 9 мая выходить на парады в своей военной форме.

      Люди, одетые в форму Красной армии и НКВД (силовое ведомство, работники которого для достижения своих целей не гнушались никаких методов, в том числе истязаний и пыток – 24 канал) совершили преступления против граждан Латвии. В том числе геноцид, депортации и убийства,
      – пояснил латвийский политик и режиссер Эдвинс Шноре.

      Поэтому использование этой формы недопустимо на общественных мероприятиях.

      Ветерани
      Латвийцы не будут возражать против наград и отличий СССР, но военную форму – нельзя

      Шноре рассчитывает, что законопроект будет принят в апреле и вступит в силу еще до 9 мая (в Украине отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

      blog_ava
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      Теги: Латвия История Российская пропаганда СССР
      Источник: 24 Канал
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