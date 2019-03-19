В Латвии планируют запретить носить или показывать военную форму СССР
Запретить в первую очередь на общественных мероприятиях носить форму любых тоталитарных режимов – такой законопроект будет рассматривать Сейм Латвии. В основном речь идет о форме Красной армии.
Райвиса Зелтитс, генеральный секретарь ведущей национал-консервативной партии Латвии, инициировал в Сейме предложение запретить советскую военную форму и формы других тоталитарных режимов. Об этом информировало издание Delfi
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Речь идет о поправках в закон "О собраниях, шествиях и пикетах". Консерваторы предлагают вписать туда пункт о запрете формы Красной армии, НКВД, нацистской Германии и тому подобное. А за нарушение закона предусмотреть штраф в 700 евро.
Если Сейм поддержит эти поправки, то пенсионеры не смогут 9 мая выходить на парады в своей военной форме.
Люди, одетые в форму Красной армии и НКВД (силовое ведомство, работники которого для достижения своих целей не гнушались никаких методов, в том числе истязаний и пыток – 24 канал) совершили преступления против граждан Латвии. В том числе геноцид, депортации и убийства,
– пояснил латвийский политик и режиссер Эдвинс Шноре.
Поэтому использование этой формы недопустимо на общественных мероприятиях.
Латвийцы не будут возражать против наград и отличий СССР, но военную форму – нельзя
Шноре рассчитывает, что законопроект будет принят в апреле и вступит в силу еще до 9 мая (в Украине отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне).