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      У Латвії планують заборонити носити чи показувати військову форму СРСР

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      Мила бесіда на землі окупованої Польщі бійців Вермахту та Червоної армії
      Мила бесіда на землі окупованої Польщі бійців Вермахту та Червоної армії / Bild

      Заборонити у першу чергу на громадських заходах носити форму будь-яких тоталітарних режимів – такий законопроект розглядатиме Сейм Латвії. Головно мова йде про форму Червоної армії.

      Райвіса Зелтітс, генеральний секретар провідної націонал-консервативної партії Латвії, ініціював до Сейму пропозицію заборонити радянську військову форму та форми інших тоталітарних режимів. Про це інформувало видання Delfi

      Читайте також: Латвія відгородилася від Росії парканом з колючим дротом

      Мова йде про поправки до закону "Про збори, ходи і пікети". Консерватори пропонують записати там пункт про заборону форми Червоної армії, НКВС, нацистської Німеччини тощо. А за порушення закону передбачити штраф у 700 євро.

      Якщо Сейм підтримає ці поправки, то пенсіонери не зможуть 9 травня виходити на паради у своїй військовій формі.

      Люди, вдягнені у форму Червоної армії і НКВС (силове відомство, працівники якого для досягнення своїх цілей не цуралися жодних методів, у тому числі катувань та тортур – 24 канал) скоїли злочини проти громадян Латвії. У тому числі геноцид, депортації і вбивства,
      – пояснив латвійський політик та режисер Едвінс Шноре.

      Тому використання цієї форми неприпустиме на громадських заходах.

      Ветерани
      Латвійці не заперечуватимуть проти нагород і відзнак СРСР, але військовій формі – зась

      Шноре розраховує, що законопроект буде схвалений у квітні і стане чинним ще до 9 травня (в Україні відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

      blog_ava
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      Теги: СРСР Російська пропаганда Історія Латвія
      Джерело: 24 Канал
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