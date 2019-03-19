У Латвії планують заборонити носити чи показувати військову форму СРСР

Заборонити у першу чергу на громадських заходах носити форму будь-яких тоталітарних режимів – такий законопроект розглядатиме Сейм Латвії. Головно мова йде про форму Червоної армії.

Райвіса Зелтітс, генеральний секретар провідної націонал-консервативної партії Латвії, ініціював до Сейму пропозицію заборонити радянську військову форму та форми інших тоталітарних режимів. Про це інформувало видання Delfi

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Мова йде про поправки до закону "Про збори, ходи і пікети". Консерватори пропонують записати там пункт про заборону форми Червоної армії, НКВС, нацистської Німеччини тощо. А за порушення закону передбачити штраф у 700 євро.

Якщо Сейм підтримає ці поправки, то пенсіонери не зможуть 9 травня виходити на паради у своїй військовій формі.

Люди, вдягнені у форму Червоної армії і НКВС (силове відомство, працівники якого для досягнення своїх цілей не цуралися жодних методів, у тому числі катувань та тортур – 24 канал) скоїли злочини проти громадян Латвії. У тому числі геноцид, депортації і вбивства,

– пояснив латвійський політик та режисер Едвінс Шноре.

Тому використання цієї форми неприпустиме на громадських заходах.



Латвійці не заперечуватимуть проти нагород і відзнак СРСР, але військовій формі – зась

Шноре розраховує, що законопроект буде схвалений у квітні і стане чинним ще до 9 травня (в Україні відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).