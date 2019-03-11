Латвія відгородилась від Росії парканом з колючим дротом

На латвійсько-російському кордоні завершили будівельні роботи по зведенню 93-кілометрового паркану з колючого дроту. На цьому країна зупинятись не планує.

Загальні витрати на будівництво складуть 21,2 мільйона євро, повідомляє Delfi.

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Країна всього планує зміцнити і модернізувати 282,6 кілометра латвійсько-російського кордону.

Видання зазначає, щ кількість порушень істотно зменшилась на ділянках із новим парканом. У зв'язку з цим було прийняли рішення про будівництво ще 100 аналогічних загороджень. На це додатково буде потрібно ще 5,6 мільйона євро.

Нагадаємо, президент Латвії Раймондс Вейонис заявляв, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей".

Зазначимо, президент Латвії Раймондс Вейоніс закликав європейські держави об'єднатися, щоб стримувати російську агресію та не дозволити повторення ситуації з Україною. Вейоніс вважає, що Кремль спробує зміцнити проросійські сили у Європейському парламенті і розколоти Європу.