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      Латвия отгородилась от России забором с колючей проволокой

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      Латвия возвела на границе с Россией забор с колючей проволокой
      Латвия возвела на границе с Россией забор с колючей проволокой / Фото из открытых источников

      На латвийско-российской границе завершили строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. На этом страна останавливаться не планирует.

      Общие затраты на строительство составят 21,2 миллиона евро, сообщает Delfi.

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      Страна всего планирует укрепить и модернизировать 282,6 километра латвийско-российской границы.

      Издание отмечает, что количество нарушений существенно уменьшилось на участках с новым забором. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще 5,6 миллиона евро.

      Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижения геополитических целей".

      Отметим, президент Латвии Вейонис призвал европейские государства объединиться, чтобы сдерживать российскую агрессию и не позволить повторения ситуации с Украиной. Вейонис считает, что Кремль попытается укрепить пророссийские силы в Европейском парламенте и расколоть Европу.

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      Теги: Новости политики Новости России Латвия
      Источник: 24 Канал
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