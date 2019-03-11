Латвия отгородилась от России забором с колючей проволокой

На латвийско-российской границе завершили строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. На этом страна останавливаться не планирует.

Общие затраты на строительство составят 21,2 миллиона евро, сообщает Delfi.

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Страна всего планирует укрепить и модернизировать 282,6 километра латвийско-российской границы.

Издание отмечает, что количество нарушений существенно уменьшилось на участках с новым забором. В связи с этим было принято решение о строительстве еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще 5,6 миллиона евро.

Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижения геополитических целей".

Отметим, президент Латвии Вейонис призвал европейские государства объединиться, чтобы сдерживать российскую агрессию и не позволить повторения ситуации с Украиной. Вейонис считает, что Кремль попытается укрепить пророссийские силы в Европейском парламенте и расколоть Европу.