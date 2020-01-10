В Латвии рассказали, будут ли требовать от России возвращения своих территорий

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о невозможности возобновления диалога с Россией по Пыталовскому району. Пограничный договор между государствами уже ратифицирован, а демаркация проведена.

Поэтому Латвия не собирается по примеру Эстонии поднимать "территориальный вопрос", рассказал Ринкевичс. Об этом сообщает издание Sputnik.

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Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически,

– пояснил латвийский министр.

Он заявил, что в таких условиях не видит новых возможностей к возобновления диалога на эту тему – как внешнеполитических, так и внутри страны.

На чем могут основываться латвийские претензии на Пыталовский район?До 1945 года он назывался Абренским уездом и входил в состав Латвийской Республики и Латвийской Советской Республики.



Регион исторически является латвийской территорией, где, согласно переписи населения 1935 года, 55% населения были латышами, еще почти 42% русскими, остальные – белорусы, поляки и евреи.



В 2007 году Латвия окончательно отказалась от своих претензий на Пыталовский район, что позволило государству подписать с Россией договор о границе и вступить в ЕС и НАТО.

Что о свои территории в составе России говорит соседняя с Латвией Эстония

Спикер эстонского парламента Хенн Пиллуаас обвинил Россию в аннексии более 5% территории государства. По его словам, это ничем не отличается от оккупации россиянами Крыма.

Непризнание Тартуского мирного договора фактически означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности,

– пояснил спикер эстонского парламента.

Тартуский договор был фактическим мирным актом в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году. По нему РССР признавала Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).

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Позже, в 1940 году Эстония вошла в состав Советского Союза, а эта территория стала частью Российской Советской Социалистической Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.