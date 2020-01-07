Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией: что это означает

Руководство составляющих правящей в Эстонии коалиции партий не планирует давать ход ратификации Тартуского договора о границе с Россией. Это означает, что Россия должна вернуть эстонские земли.

Так, в Эстонии говорят, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума. Закон о ратификации договора был внесен в Госдуму России в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении.

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"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", – сказал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью агентству ERR.

Почему Эстония отказалась от ратификации

По словам Пыллуааса, ратификация нового договора о границе приведет к потере положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора. Согласно ему, ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

Заметим, что ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.

А министр обороны Эстонии Юри Луйк предупреждал, что Россия может готовиться к вооруженному конфликту на западном направлении.

В феврале 2019 глава отдела по инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявлял, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.

Что такое Тартуский мирный договор

Это фактический мирный акт в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году.

Согласно договору, СССР признавал Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).

То есть документ устанавливает границы между государствами.

В частности, согласно договору, к Эстонии отошли ныне русский город Иван-город и волости Козе (переименована на Пийри) и Скарятине (Райа), которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей России .

. В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, а эта территория стала частью Российской Советской Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.

В то же время в Эстонии убеждают, что договор до сих пор действует.



Территории, которые хочет себе вернуть Эстония