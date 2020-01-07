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      Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией: что это означает

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      Эстония отказалась ратифицировать Тартуский договор о границе с Россией / politikus.ru

      Руководство составляющих правящей в Эстонии коалиции партий не планирует давать ход ратификации Тартуского договора о границе с Россией. Это означает, что Россия должна вернуть эстонские земли.

      Так, в Эстонии говорят, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума. Закон о ратификации договора был внесен в Госдуму России в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении.

      К теме: Прибалтика против РФ: как страны сопротивляются агрессии Кремля

      "Несомненно, нам не следует его ратифицировать", – сказал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью агентству ERR.

      Почему Эстония отказалась от ратификации

      По словам Пыллуааса, ратификация нового договора о границе приведет к потере положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора. Согласно ему, ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

      Заметим, что ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.

      А министр обороны Эстонии Юри Луйк предупреждал, что Россия может готовиться к вооруженному конфликту на западном направлении.

      В феврале 2019 глава отдела по инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявлял, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.

      Что такое Тартуский мирный договор

      • Это фактический мирный акт в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году.
      • Согласно договору, СССР признавал Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).
      • То есть документ устанавливает границы между государствами.
      • В частности, согласно договору, к Эстонии отошли ныне русский город Иван-город и волости Козе (переименована на Пийри) и Скарятине (Райа), которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей России.
      • В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, а эта территория стала частью Российской Советской Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.
      • В то же время в Эстонии убеждают, что договор до сих пор действует.

      Тартуський договір Естонія Росія території карта
      Территории, которые хочет себе вернуть Эстония

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Эстония
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