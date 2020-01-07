19:03
7 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Естонія відмовилася ратифікувати договір про кордон з Росією: що це означає

      877 Читать новость на русском
      Естонія відмовилася ратифікувати Тартуський договір про кордон з Росією / politikus.ru

      Керівництво складових правлячої в Естонії коаліції партій не планує давати хід ратифікації Тартуського договору про кордон з Росією. Це означає, що Росія має повернути естонські землі.

      Так, в Естонії кажуть, що підписаний у 2014 році договір про російсько-естонський кордон не буде ратифікований, навіть якщо це зробить російська Держдума. Закон про ратифікацію договору був внесений до Держдуми Росії в 2015 році, однак досі не розглянутий навіть у першому читанні.

      До теми: Прибалтика проти РФ: як країни чинять опір агресії Кремля

      "Безсумнівно, нам не слід його ратифікувати", – сказав спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас в інтерв'ю агентству ERR.

      Чому Естонія відмовилась від ратифікації

      За словами Пиллуааса, ратифікація нового договору про кордон призведе до втрати положень підписаного у 1920 році Тартуського мирного договору. Згідно з ним, низка території нинішньої Росії була закріплена за незалежною Естонією.

      Зауважимо, що раніше Пиллуаас заявляв, що Росія анексувала 5% території Естонії.

      А міністр оборони Естонії Юрі Луйк попереджав, що Росія може готуватися до збройного конфлікту на західному напрямку.

      В лютому 2019 глава відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявляв, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

      Що таке Тартуський мирний договір

      • Це фактичний мирний акт у визвольній війні Естонської Республіки у 1920 році.
      • Згідно з договором, СРСР визнавав Естонію у її кордонах, які включали частину нинішньої Ленінградської області Росії (Принамор'є).
      • Тобто документ встановлює кордони між державами.
      • Зокрема, відповідно до договору, до Естонії відійшли нині російське місто Іван-город та волості Козе (перейменована на Пійрі) і Скарятіне (Райа), які зараз входять до складу Псковської і Ленінградської областей Росії.
      • У 1940 році Естонія увійшла до складу СРСР, а ця територія стала частиною Російської Радянської Республіки. Росія неодноразово заявляла, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.
      • Водночас в Естонії переконують, що договір досі діє.

      Тартуський договір Естонія Росія території карта
      Території, які хоче собі повернути Естонія

      10 найкращих фільмів про Новий Рік та Різдво: яскрава добірка для дітей
      сьогодні
      3936
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Естонія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Прибалтика проти РФ: як країни чинять опір агресії Кремля
      Світлана Попова 827
      сьогодні , 17:09 Всім смачної куті: вітання з Різдвом від українських політиків
      Ірина Кошанська 294
      сьогодні , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 6005
      сьогодні , 13:01 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 732
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1415
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук