Естонія відмовилася ратифікувати договір про кордон з Росією: що це означає

Керівництво складових правлячої в Естонії коаліції партій не планує давати хід ратифікації Тартуського договору про кордон з Росією. Це означає, що Росія має повернути естонські землі.

Так, в Естонії кажуть, що підписаний у 2014 році договір про російсько-естонський кордон не буде ратифікований, навіть якщо це зробить російська Держдума. Закон про ратифікацію договору був внесений до Держдуми Росії в 2015 році, однак досі не розглянутий навіть у першому читанні.

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"Безсумнівно, нам не слід його ратифікувати", – сказав спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас в інтерв'ю агентству ERR.

Чому Естонія відмовилась від ратифікації

За словами Пиллуааса, ратифікація нового договору про кордон призведе до втрати положень підписаного у 1920 році Тартуського мирного договору. Згідно з ним, низка території нинішньої Росії була закріплена за незалежною Естонією.

Зауважимо, що раніше Пиллуаас заявляв, що Росія анексувала 5% території Естонії.

А міністр оборони Естонії Юрі Луйк попереджав, що Росія може готуватися до збройного конфлікту на західному напрямку.

В лютому 2019 глава відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявляв, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

Що таке Тартуський мирний договір

Це фактичний мирний акт у визвольній війні Естонської Республіки у 1920 році.

Згідно з договором, СРСР визнавав Естонію у її кордонах, які включали частину нинішньої Ленінградської області Росії (Принамор'є).

Тобто документ встановлює кордони між державами.

Зокрема, відповідно до договору, до Естонії відійшли нині російське місто Іван-город та волості Козе (перейменована на Пійрі) і Скарятіне (Райа), які зараз входять до складу Псковської і Ленінградської областей Росії.

У 1940 році Естонія увійшла до складу СРСР, а ця територія стала частиною Російської Радянської Республіки. Росія неодноразово заявляла, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.

Водночас в Естонії переконують, що договір досі діє.



Території, які хоче собі повернути Естонія