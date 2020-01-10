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      У Латвії розповіли, чи вимагатимуть від Росії повернення своїх територій

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      Рінкевичс: зараз немає можливості для відновлення "територіального" діалогу з Росією / zik.ua

      Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив про неможливість відновлення діалогу з Росією щодо Питалівського району. Мовляв, прикордонний договір між державами вже ратифікований, а демаркація проведена.

      Відтак Латвія не збирається за прикладом Естонії підіймати "територіальне питання", розповів Рінкевічс. Про це повідомляє видання Sputnik.

      До слова: Латвія готова допомогти Білорусі з пошуком альтернативи російській нафті

      Наш Сейм ратифікував договір про кордон, ми закінчили і всі технічні роботи з демаркації кордону. Тобто обмінялися офіційними нотами про визнання кордону не тільки юридично, але і технічно,
      – пояснив латвійський міністр.

      Він заявив, що у такий умовах не бачить нових можливостей до відновлення діалогу на цю тему – як зовнішньополітично, так і всередині країни.

      На чому можуть ґрунтуватися латвійські претензії на Питалівський район?До 1945 року він називався Абренським повітом та входив до складу Латвійської республіки та Латвійської радянської республіки.

      Регіон історично є латвійською територією, де, згідно з переписом населення 1935 року, 55% населення були латишами, ще майже 42% росіянами, решта – білоруси, поляки та євреї.

      У 2007 році Латвія остаточно відмовилася від своїх претензій на Питалівський район, що дозволило державі підписати з Росією договір про кордон та вступити до ЄС і НАТО.

      Що про свої території у складі Росії каже сусідня з Латвією Естонія

      Спікер естонського парламенту Хенн Пиллуаас звинуватив Росію в анексії понад 5% території держави. За його словами, це нічим не відрізняється від окупації росіянами Криму.

      Невизнання Тартуського мирного договору, фактично, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни та одна з найважливіших основ нашої державності,
      – пояснив спікер естонського парламенту.

      Тартуський договір був фактичним мирним актом у визвольній війні Естонської Республіки у 1920 році. За ним РРСР визнавала Естонію у її кордонах, які включали частину нинішньої Ленінградської області Росії (Принамор'є).

      Цікаво: Естонія відмовилася ратифікувати договір про кордон з Росією: що це означає

      Пізніше, у 1940 році, Естонія увійшла до складу Радянського Союзу, а ця територія стала частиною Російської Радянської Республіки. Росія неодноразово заявляла, що саме з цього моменту Тартуський договір втратив чинність.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Латвія Естонія Новини Росії СРСР
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