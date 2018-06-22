В личности Сенцова можно черпать большую силу, – правозащитник

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратит голодовку только тогда, когда почувствует, что требования об освобождении заключенных начали выполнять, убежден российский правозащитник Николай Щур.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках.

Тюремщикам не удастся его сломить. Он очень твердый духом,

– добавляет правозащитник.

Его жена правозащитница Татьяна Щур утверждает, что получила огромный заряд моральной силы от украинского политзаключенного.

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"Поймите, нам, 22 года отстаивая права заключенных, приходится преодолевать не власть, рутину, опасность ... Это само собой. Главное – боремся с равнодушием в других людях. А когда встречаешь таких, как Олег, то понимаешь, что все не зря", – делится правозащитница.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.