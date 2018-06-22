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У особистості Сенцова можна черпати велику силу, – правозахисник

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Сенцов голодує 40-й день
Сенцов голодує 40-й день / 24 канал

Незаконно ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов припинить голодування тільки тоді, коли відчує, що вимоги щодо звільнення ув'язнених почали виконувати, переконаний російський правозахисник Микола Щур.

Про це йдеться в статті Катерини Петренко для 24 каналу: Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках.

Тюремникам не вдасться його зламати. Він дуже твердий духом,
– додає правозахисник.

Його дружина правозахисниця Тетяна Щур стверджує, що отримала величезний заряд моральної сили від українського політв'язня.

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"Зрозумійте, нам, 22 роки відстоюючи права ув'язнених, доводиться долати не владу, рутину, небезпеку ... Це саме собою. Головне – боремося з байдужістю в інших людях. А коли зустрічаєш таких, як Олег, то розумієш, що все не дарма", – ділиться правозахисниця.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?
Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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