В Литве обнародуют документы о преступлениях Красной армии: шокирующие факты

Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы начал публиковать документы Коммунистической партии, Красной армии, МВД и других ведомств, раскрывающие их репрессивные и насильственные действия в стране в 1944-1953 годах.

Документы будут публиковать на интернет-сайте kgbveikla.lt, сообщает портал Delfi.

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В материалах будут упоминаться многочисленные преступления красноармейцев, в частности стрельба пьяных советских солдат, из-за которой погибли люди, грабеж жителей, поджоги усадеб.

Кроме того, документы свидетельствуют, что после прихода советских военных в Клайпедской и Шилутской областях происходили изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста.

Насиловали и семидесятилетних бабушек, и четырнадцатилетних девочек – даже в присутствии родителей,

– говорится в сообщении центра.

Последние части советских войск покинули Литву 31 августа 1993 года.

Начало обнародования новых документов приурочено к годовщине вывода оккупационных советских войск из Литвы.

Напомним, крупнейшие информационные порталы Литвы во вторник, 28 августа, заключили соглашение с министерством обороны страны о сотрудничестве в противодействии возможным атакам российских хакеров.