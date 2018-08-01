В Литве планируют признать коммунистическую партию преступной организацией
1 августа в парламенте Литвы представили законопроект, в котором Литовская коммунистическая партия отмечается как преступная организация.
Об этом сообщает Delfi.
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Закон подготовили члены парламентской фракции Союза отечества – христианских демократов Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис.
Как сообщил Ажубалис, законопроект предлагает признать партию преступной организацией, "которая в годы оккупации Литвы СССР в 1940-1941 и 1944-1990 годах способствовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны".
Признать ЛКП организацией, которая послушно и инициативно выражала волю СССР и осуществляла ее. Цель этого проекта – наконец должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость,
– подчеркнул Ажубалис.
Соавтор законопроекта Кащюнас отметил, что еще одним важным аспектом закона является гласность. Как отмечает законопроект, экс-члены ЛКП должны будут указывать об этом в своей биографии при баллотировании в президенты или на другие государственные должности, в случае выдвижения на пост депутата парламента или Европарламента, а также мэра.