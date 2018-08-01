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У Литві планують визнати комуністичну партію злочинною організацією

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У Литві планують визнати комуністичну партію злочинною організацією
У Литві планують визнати комуністичну партію злочинною організацією / Фото з відкритих джерел

1 серпня в парламенті Литви презентували законопроект, в якому Литовська комуністична партія зазначається як злочинна організація.

Про це повідомляє Delfi.

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Закон підготували члени парламентської фракції Союзу вітчизни-Християнських демократів Лауринас Кащюнас і Аудронюс Ажубаліс.

Як повідомив Ажубаліс, законопроект пропонує визнати партію злочинною організацією, "яка в роки окупації Литви СРСР у 1940-1941 і 1944-1990 роках сприяла утвердженню диктатури на території окупованої країни".

Визнати ЛКП організацією, яка слухняно й ініціативно виражала волю СРСР і здійснювала її. Мета цього проекту – нарешті належним чином оцінити радянське минуле і злочини, відновити історичну справедливість,
– наголосив Ажубаліс.

Співавтор законопроекту Кащюнас зазначив, що ще одним важливим аспектом закону є гласність. Як зазначає законопроект, екс-члени ЛКП муситимуть вказувати про це у своїй біографії при балотуванні в президенти чи на інші державні посади, у разі висунення на пост депутата парламенту або Європарламенту, а також мера. 

Теги: Новини політики Литва
Джерело: 24 канал
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