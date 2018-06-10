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В Ливане загадочно исчезла молодая украинка: фото

136 Читати новину українською
Женщина не выходила на связь уже 6 дней
Женщина не выходила на связь уже 6 дней / Фото из открытых источников

Харьковчанка Наталья Ободовская таинственно исчезла в Бейруте 4 июня. Родственники женщины бьют тревогу: Наталья – инсулинозависимая, поэтому ее следует найти как можно быстрее.

Родственники пропавшей женщины разместили информацию о ней в соцсетях с призывом о помощи в поисках.

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Срочно! Моя сестра Наталья пропали 4 июня в Бейруте, в Ливане. Она проживала в отеле Crowne Plaza Beirut, из которого ее выселили по неизвестной причине за двое суток до вылета в Украину. Связь с ней пропала 6 июня в 22:00,
– пишет Ольга Сердюк.

Друзья и родня Натальи Ободовской пишут, что женщина с детства болеет и могла потерять где-то сознание: она – инсулинозависимая.

зникла українка Ліван
В Ливане загадочно исчезла украинка

зникла українка Ліван
6 июня она должна была вернуться в Украину, однако так и не села в самолет

"Поиски консулов ​​пока особых результатов не дали. Уже прошло почти четыре дня с момента, когда мы потеряли с Натальей связь. Она инсулинозависимая. Мы очень переживаем по этому поводу, Ната хотя и принимала его с запасом, но запасы эти не безграничны", – пишет гражданский муж пропавшей Сергей.

Он также отметил, что на выходных с консулом связаться не удалось, однако, его помощник начал неофициально заниматься делом и получил названия инсулиновых препаратов, которые необходимо держать при себе на случай, если девушка найдется. В отеле Crowne Plaza, где проживала Ободовская, пока требуют официального запроса от консульства и данных не предоставляют.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Ливан
Источник: 24 канал
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