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У Лівані загадково зникла молода українка: фото

522 Читать новость на русском
Жінка не виходила на зв'язок вже 6 днів
Жінка не виходила на зв'язок вже 6 днів / фото з відкритих джерел

Харків'янка Наталя Ободовська таємниче зникла у Бейруті 4 червня. Родичі жінки б'ють на сполох: Наталя – інсулінозалежна, тому її слід знайти якнайшвидше.

Родичі зниклої жінки розмістили інформацію про неї у соцмережах із закликом про допомогу у пошуках.

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Терміново! Моя сестра Наталя зникла 4 червня у Бейруті, в Лівані. Вона проживала в готелі Crowne Plaza Beirut, з якого її виселили через невідому причину за дві доби до вильоту в Україну. Зв'язок із нею зник 6 червня о 22:00,
– пише Ольга Сердюк.

Друзі та рідня Наталі Ободовської пишуть, що жінка з дитинства хворіє і могла втратити десь свідомість: вона – інсулінозалежна.

зникла українка Ліван
У Лівані загадково зникла українка

зникла українка Ліван
6 червня вона мала повертатися в Україну, проте так і не сіла в літак

"Пошуки консулів поки особливих результатів не дали. Вже минуло майже чотири дні з моменту, коли ми втратили з Наталією зв'язок. Вона інсулінозалежна. Ми дуже переживаємо з цього приводу, Ната хоч і брала його з запасом, але запаси ці не безмежні", - пише цивільний чоловік зниклої Сергій.

Він також зазначив, що на вихідних з консулом зв'язатися не вдалося, однак, його помічник почав неофіційно займатися справою і отримав назви інсулінових препаратів, які необхідно тримати при собі на випадок, якщо дівчина знайдеться. У готелі Crowne Plaza, де проживала Ободовська, поки вимагають офіційного запиту від консульства і даних не надають.

 

Теги: Новини України Ліван Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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