В любой стране мира обнародованные расследования стали бы поводом для импичмента, – Садовый

Однако реальной процедуры в Украине просто не существует.

Кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый прокомментировал расследование коррупции в обороне, обнародованные BIHUS.info.

По его убеждению, заявления об "импичменте" из уст другого кандидата – обычный пиар-ход, поскольку реальной процедуры в Украине просто не существует.

31 марта – единственный день, когда украинцы могут объявить свой собственный импичмент. Законно, спокойно и уверенно!

– подчеркнул Садовый.

Ранее кандидат в президенты одной из первых своих инициатив на посту указал внесение в парламент законопроекта о прекращении полномочий президента: "У нас сегодня нет в законе прописанной нормы, чтобы это сделать".

Напомним, 25 февраля "BIHUS.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.