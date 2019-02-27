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      В любой стране мира обнародованные расследования стали бы поводом для импичмента, – Садовый

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Однако реальной процедуры в Украине просто не существует.

      Кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый прокомментировал расследование коррупции в обороне, обнародованные BIHUS.info.

      По его убеждению, заявления об "импичменте" из уст другого кандидата – обычный пиар-ход, поскольку реальной процедуры в Украине просто не существует.

      31 марта – единственный день, когда украинцы могут объявить свой собственный импичмент. Законно, спокойно и уверенно!
      – подчеркнул Садовый.

      Ранее кандидат в президенты одной из первых своих инициатив на посту указал внесение в парламент законопроекта о прекращении полномочий президента: "У нас сегодня нет в законе прописанной нормы, чтобы это сделать".

      Напомним, 25 февраля "BIHUS.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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