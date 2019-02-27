У будь-якій країні світу оприлюднені розслідування стали б приводом для імпічменту, – Садовий

Однак реальної процедури в Україні просто не існує.

Кандидат на посаду президента України Андрій Садовий прокоментував розслідування корупції в обороні, оприлюднені BIHUS.info.

На його переконання, заяви про "імпічмент" з уст іншого кандидата – звичайний піар-хід, оскільки реальної процедури в Україні просто не існує.

31 березня – єдиний день, коли українці можуть оголосити свій власний імпічмент. Законно, спокійно і впевнено!

– наголосив Садовий.

Раніше кандидат у президенти однією із перших своїх ініціатив на посаді вказав внесення в парламент законопроекту про припинення повноважень президента: "У нас сьогодні немає в законі прописаної норми, щоб це зробити".

Нагадаємо, 25 лютого "BIHUS.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У ньому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.