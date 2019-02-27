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      У будь-якій країні світу оприлюднені розслідування стали б приводом для імпічменту, – Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Однак реальної процедури в Україні просто не існує.

      Кандидат на посаду президента України Андрій Садовий прокоментував розслідування корупції в обороні, оприлюднені BIHUS.info.

      На його переконання, заяви про "імпічмент" з уст іншого кандидата – звичайний піар-хід, оскільки реальної процедури в Україні просто не існує.

      31 березня – єдиний день, коли українці можуть оголосити свій власний імпічмент. Законно, спокійно і впевнено! 
      – наголосив Садовий.

      Раніше кандидат у президенти однією із перших своїх ініціатив на посаді вказав внесення в парламент законопроекту про припинення повноважень президента: "У нас сьогодні немає в законі прописаної норми, щоб це зробити".

      Нагадаємо, 25 лютого "BIHUS.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У ньому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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