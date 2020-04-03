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      В "ЛНР" скрывают количество больных коронавирусом: в Украине открыли дело

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      В "ЛНР" скрывают количество больных коронавирусом / korrespondent.net

      Оккупанты в "ЛНР" скрывают информацию о настоящем количестве больных коронавирусом. Прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли уголовное производство против боевиков псевдореспублики.

      Действия оккупантов квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Оккупационные силы замалчивают и искажают информацию о распространении коронавируса на оккупированной территории. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

      Важно Красный Крест передал на Донбасс гуманитарную помощь из-за коронавируса

      В то же время сепаратистские СМИ убеждают население, что в "ЛНР" не выявлено больных коронавирусом.

      Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц. Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках,
      – отметили в СБУ.

      К слову, украинская власть еще ранее не исключала, что оккупанты на Донбассе, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное положение распространения COVID-19. Сейчас там почти 10 тысяч больных ОРВИ, значительная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.

      Коронавирус на оккупированных территориях: главное

      • По состоянию на 3 апреля боевики признали по одному случаю COVID-19 в Донецкой и Луганской областях, которые пока не подконтрольны украинскому правительству.
      • В то же время тестирование на коронавирус на оккупированных территориях фактически нет, за неимением тестовых систем. Большинство местных не получают надлежащей медицинской помощи и находятся дома из-за нехватки мест в больницах.
      • В оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5-в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей. Вместе с тем, в инфекционных отделениях больниц полуострова находится более 1000 человек с пневмонией.

      Правда і міфи про коронавірус
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости Луганска Лечение Здоровье Новости Здоровье Оккупированные территории Коронавирус в Украине СБУ
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