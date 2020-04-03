У "ЛНР" приховують кількість хворих на коронавірус: в Україні відкрили справу

Окупанти у "ЛНР" приховують інформацію щодо справжньої кількості хворих на коронавірус. Прокуратури Донецької та Луганської областей відкрили кримінальне провадження проти бойовиків псевдореспубліки.

Дії окупантів кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни. Окупаційні сили замовчують та викривлюють інформацію про поширення коронавірусу на окупованій території. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Водночас сепаратистські ЗМІ переконують населення, що в "ЛНР" не виявлено хворих на коронавірус.

Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень. Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках,

– наголосили у СБУ.

До слова, українська влада ще раніше не виключала, що окупанти на Донбасі, а також у Криму приховують від місцевих жителів реальний стан поширення на COVID-19. Наразі там майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, значна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.

Коронавірус на окупованих територіях: головне

Станом на 3 квітня бойовики визнали по одному випадку COVID-19 у Донецькій та Луганській областях, які наразі не підконтрольні українському уряду.

у Донецькій та Луганській областях, які наразі не підконтрольні українському уряду. Водночас тестування на коронавірус на окупованих територіях фактично немає, через брак тестових систем. Більшість місцевих не отримують належної медичної допомоги та перебувають вдома через нестачу місць у лікарнях.

Більшість місцевих не отримують належної медичної допомоги та перебувають вдома через нестачу місць у лікарнях. В окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею. Водночас, в інфекційних відділеннях лікарень півострова перебуває понад 1000 осіб з пневмонією.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу