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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В Лондоне мужчина с молотком напал на женщину и ее дочь

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Полиция на месте инцидента в Гринвиче
Полиция на месте инцидента в Гринвиче / telegraph.co.uk/

Полиция Лондона арестовала подозреваемого в нападении на пожилую женщину иее дочь 27-летнего Джо Ксюреба. Инцидент произошел на юго-востоке Лондона в воскресенье в Гринвиче.

Об этом сообщает Telegraph.

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Отмечается, что молодой человек с помощью молотка жестоко избил пожилую женщину 64 лет и ее 30-летнюю дочь. Сейчас пострадавших доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи, они находятся в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что Ксереб страдает психическим расстройством, ему инкриминируют покушение на убийство.

Напомним, 14 августа автомобиль протаранил ограждение парламента Великобритании. В результате наезда пострадали по меньшей мере три человека. Мужчину, который находился за рулем автомобиля, удалось задержать.

Теги: Великобритания Лондон
Источник: 24 Канал
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