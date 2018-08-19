У Лондоні чоловік з молотком напав на жінку та її доньку

Поліція Лондона заарештувала підозрюваного у нападі на літню жінку з донькою 27-річного Джо Ксюреба. Інцидент трапився на південному сході Лондона в неділю у Грінвічі.

Про це повідомляє Telegraph.

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Зазначається, що молодий чоловік за допомогою молотка жорстоко побив літню жінку 64 років та її 30-річну доньку. Наразі постраждалих доправили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги, вони перебувають у критичному стані.

У поліції повідомили, що Ксереб страждає психічним розладом, йому інкримінують замах на вбивство.

Нагадаємо, 14 серпня автомобіль протаранив огорожу парламенту Великобританії. Внаслідок наїзду постраждало щонайменше троє людей. Чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, вдалось затримати.