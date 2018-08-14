У Лондоні невідомий в'їхав у натовп біля будівлі парламенту: фото з місця події

Лондонська поліція заарештувала чоловіка, який в’їхав на автомобілі у захисне огородження біля будівлі парламенту Великої Британії. Кілька людей отримали поранення.

Про це у своєму Twitter повідомила поліція міста.

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14 серпня о 7.30 ранку пролунав "гучний поштовх", а потім пролунали крики біля будівлі парламенту. Свідки сказали, що машина "навмисно" розбила бар'єр біля приміщення.



У Лондоні невідомий в'їхав у натовп людей біля парламенту

Водія автомобіля одразу ж затримали. На місці інциденту наразі працює поліція, особа нападника та мотив його вчинку ще достеменно невідомі. Та правоохоронці вже повідомили, що трактують випадок як терористичний акт.

"Чоловіка-водія автомобіля на місці події затримали поліцейські", – повідомила поліція у Twitter.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 серпня 2018 р.



Правоохоронці затримали водія

Свідки події розповіли, що бачили автомобіль біля огорожі, який димів.

Навколо автомобілю було багато диму. Я сказав пасажирам, що далі ми не поїдемо. Поліцейські наказали нам від'їхати назад, і додали, що поки не знають, що відбувається,

– сказав водій автобуса Віктор.

Відеокоментар свідка інциденту

На знімках, поширених у соцмережах, видно озброєних поліцейських, які прибули до місця інциденту та обгородили територію довкола, а станцію метро Westminster закрили на вхід і вихід.

До слова, у канадському Торонто вантажний автомобіль в'їхав у пішоходів. В результаті інциденту від 8 до 10 людей отримали травми та щонайменше чотири людини загинули.