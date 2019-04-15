11:21
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      В Лондоне неизвестный напал на авто украинского посла: видео

      5 Читати новину українською

      В Лондоне служебный автомобиль украинского посла, который стоял припаркованным возле здания, умышленно протаранил злоумышленник. Человек, который совершил таран, пытался убежать и даже угрожал полицейским.

      Правоохранители мгновенно оцепили район. Им пришлось открыть огонь, чтобы остановить машину, в которой нападавший пытался убежать. Об этом сообщила полномочный посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

      Читайте также: В Польше поезд на бешеной скорости снес "скорую", есть жертвы: жуткое видео

      "Был осуществлен таран служебного автомобиля, который был припаркован под посольством. Полиция пробовала задержать нарушителя, но он забаррикадировался, не выходил, угрожал полиции. Поэтому они были вынуждены открыть огонь по колесам, насильно его задержать и отвести в полицию", – пояснила Наталья Галибаренко.

      лондон українське посольство
      Неизвестный протаранил авто украинского посла

      К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал, сам нападающий тоже.

      українське посольство лондон
      Нападение на украинского посла

      Злоумышленником оказался 40-летний мужчина. Мотив его нападения до сих пор остается неизвестным. В Скотланд-Ярде предполагают, что нападающий является душевнобольным. Чтобы это проверить правоохранителям понадобится минимум 28 дней. До этого мужчине не смогут предъявить обвинения.

      blog_ava
      Порошенко уже проиграл Зеленскому, потому что принял его правила игры
      сегодня
      1616
      Теги: Новости Украины Лондон Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сегодня , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1021
      Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
      сегодня , 08:01 Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
      4025
      Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      сегодня , 07:30 Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 879
      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      14 апреля , 22:00 Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1901
      Самые смешные мемы недели: игра престолов Украины и маленькое кладбище Путина в Санкт-Петербурге
      14 апреля , 20:00 Самые смешные мемы недели: игра престолов Украины и маленькое кладбище Путина в Санкт-Петербурге
      510
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Эксперт объяснил, почему Трампа интересует Китай, а не Европа
       21 января 2017 , 16:33
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук