В Лондоне неизвестный напал на авто украинского посла: видео

В Лондоне служебный автомобиль украинского посла, который стоял припаркованным возле здания, умышленно протаранил злоумышленник. Человек, который совершил таран, пытался убежать и даже угрожал полицейским.

Правоохранители мгновенно оцепили район. Им пришлось открыть огонь, чтобы остановить машину, в которой нападавший пытался убежать. Об этом сообщила полномочный посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

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"Был осуществлен таран служебного автомобиля, который был припаркован под посольством. Полиция пробовала задержать нарушителя, но он забаррикадировался, не выходил, угрожал полиции. Поэтому они были вынуждены открыть огонь по колесам, насильно его задержать и отвести в полицию", – пояснила Наталья Галибаренко.



Неизвестный протаранил авто украинского посла

К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал, сам нападающий тоже.



Нападение на украинского посла

Злоумышленником оказался 40-летний мужчина. Мотив его нападения до сих пор остается неизвестным. В Скотланд-Ярде предполагают, что нападающий является душевнобольным. Чтобы это проверить правоохранителям понадобится минимум 28 дней. До этого мужчине не смогут предъявить обвинения.