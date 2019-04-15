У Лондоні невідомий напав на авто українського посла: відео

У Лондоні службовий автомобіль українського посла, який стояв припаркованим біля будівлі, навмисно протаранив зловмисник. Чоловік, який вчинив таран, намагався втекти та навіть погрожував поліцейським.

Правоохоронці миттєво оточили район. Їм довелось відкрити вогонь, аби зупинити автівку, у якій нападник намагався втекти. Про це повідомив повноважний посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

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"Було здійснено таран службового автомобіля, який був припаркований під посольством. Поліція пробувала затримати порушника, але він забарикадувався, не виходив, погрожував поліції. Тому вони були змушені відкрити вогонь по колесах, насильно його затримати й відвести у поліцію", – пояснила Наталія Галібаренко.



Невідомий протаранив авто українського посла

На щастя, у результаті інциденту ніхто з людей не потерпів, сам нападник теж.



Напад на українського посла

Зловмисником виявився 40-річний чоловік. Мотив його нападу досі залишається невідомим. У Скотланд-Ярді припускають, що нападник є психічнохворий. Аби це перевірити правоохоронцям знадобиться щонайменше 28 днів. До цього чоловікові не зможуть висунути звинувачення.