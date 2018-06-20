12:01
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Лондоне появилась необычная инсталляция, которая удивила весь мир

268 Читати новину українською
В Лондоне появилась необычная инсталляция, которая удивила весь мир
В Лондоне появилась необычная инсталляция, которая удивила весь мир / The Guardian

Посреди искусственного озера Серпентин, что в столице Великобритании, установили необычную инсталляцию из нефтяных бочек. Яркая конструкция не только привлекала внимание всех очевидцев, но и удивляла своей оригинальностью.

Об этом сообщает The Guardian.

Автором необычной скульптуры стал известный художник болгарского происхождения Кристо Явашев. Инсталляцию установили в одном из популярных туристических мест Лондона – на озере Серпентин. Конструкция вместила более 7506 нефтяных бочек яркого цвета.

Читайте также: Футбол на костях: Charlie Hebdo очередной раз отличился меткой карикатурой на ЧМ-2018 в России

"Мне нравится бочка как объект; это обычная вещь для перевозки товаров, начиная с маленьких металлических банок и до больших цистерн. Это промышленный предмет, который может отличаться по цвету и форме, но остается простым, обладая какой-то магической силой, которую трудно определить", – отметил Кристо Явашев.

Известно, что вес конструкции – 600 тонн. По словам пользователей сети, это отличный пример того, насколько человечество засоряет Землю, а потому лондонская инсталляция заставляет задуматься над этим. Туристы смогут увидеть работу Кристо Явашева до сентября 2018 года,

Смотрите видео с места установки в Лондоне:

 

Теги: LifeStyle Лондон Исскусство Новости культуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 3
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
130
Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
сегодня, 09:30 Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
154
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сегодня, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1026
В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори
сегодня, 02:58 В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори
Блог Медіа 389
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук