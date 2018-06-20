В Лондоне появилась необычная инсталляция, которая удивила весь мир

Посреди искусственного озера Серпентин, что в столице Великобритании, установили необычную инсталляцию из нефтяных бочек. Яркая конструкция не только привлекала внимание всех очевидцев, но и удивляла своей оригинальностью.

Об этом сообщает The Guardian.

Автором необычной скульптуры стал известный художник болгарского происхождения Кристо Явашев. Инсталляцию установили в одном из популярных туристических мест Лондона – на озере Серпентин. Конструкция вместила более 7506 нефтяных бочек яркого цвета.

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"Мне нравится бочка как объект; это обычная вещь для перевозки товаров, начиная с маленьких металлических банок и до больших цистерн. Это промышленный предмет, который может отличаться по цвету и форме, но остается простым, обладая какой-то магической силой, которую трудно определить", – отметил Кристо Явашев.

Известно, что вес конструкции – 600 тонн. По словам пользователей сети, это отличный пример того, насколько человечество засоряет Землю, а потому лондонская инсталляция заставляет задуматься над этим. Туристы смогут увидеть работу Кристо Явашева до сентября 2018 года,

Смотрите видео с места установки в Лондоне: