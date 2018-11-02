В Лондоне совершили нападение на штаб-квартиру Sony
В Лондоне в штаб-квартире компании Sony мужчина ранил двух человек. По данным правоохранителей, угрозы их жизни нет.
Об этом сообщает полиция Лондона.
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Правоохранители отметили, что не связывают инцидент с терроризмом. Злоумышленника задержали. Огнестрельного оружия при нем не было.
Сотрудников офиса эвакуировали из здания, сообщает Business Insider. На месте продолжают работать правоохранители.
Источник: 24 Канал
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