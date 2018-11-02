В Лондоне совершили нападение на штаб-квартиру Sony

В Лондоне в штаб-квартире компании Sony мужчина ранил двух человек. По данным правоохранителей, угрозы их жизни нет.

Об этом сообщает полиция Лондона. Читайте также: Из знаменитого Солсберийского собора пытались украсть Великую хартию вольностей Правоохранители отметили, что не связывают инцидент с терроризмом. Злоумышленника задержали. Огнестрельного оружия при нем не было. Сотрудников офиса эвакуировали из здания, сообщает Business Insider. На месте продолжают работать правоохранители. UPDATE: Incident on Derry Street, W8- One person arrested. Two people with stab injuries. No evidence of firearms involved. Not being treated as terror related. https://t.co/R9fA2LdAX8 pic.twitter.com/LhD6HJkmXQ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 2, 2018