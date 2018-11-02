У Лондоні скоїли напад на штаб-квартиру Sony
У Лондоні в штаб-квартирі компанії Sony чоловік поранив двох людей. За даними правоохоронців загрози їхньому життю немає.
Про це повідомляє поліція Лондона.
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Правоохоронці зазначили, що не пов'язують інцидент з тероризмом. Зловмисника затримали. Вогнепальної зброї при ньому не було.
Працівників офісу евакуювали з будівлі, повідомляє Business Insider. На місці продовжують працювати правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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