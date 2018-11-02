У Лондоні скоїли напад на штаб-квартиру Sony

У Лондоні в штаб-квартирі компанії Sony чоловік поранив двох людей. За даними правоохоронців загрози їхньому життю немає.

Про це повідомляє поліція Лондона. Читайте також: Зі знаменитого Солсберійського собору намагалися вкрасти Велику хартію вольностей Правоохоронці зазначили, що не пов'язують інцидент з тероризмом. Зловмисника затримали. Вогнепальної зброї при ньому не було. Працівників офісу евакуювали з будівлі, повідомляє Business Insider. На місці продовжують працювати правоохоронці. UPDATE: Incident on Derry Street, W8- One person arrested. Two people with stab injuries. No evidence of firearms involved. Not being treated as terror related. https://t.co/R9fA2LdAX8 pic.twitter.com/LhD6HJkmXQ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 2, 2018