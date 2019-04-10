В лондонском метро установили автомат с рассказами

В лондонском метро на станции Canary Wharf установили специальный автомат, который выдает небольшие рассказы и детективные истории. Их можно с легкостью прочитать только за одну поездку.

Именно правительство страны инициировало установку автоматов. Об этом сообщили в The National.

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Согласно последним исследованиям, 36% жителей города не прочитали даже одну книгу за год из-за нехватки времени, а 70% охотно почитали бы хорошую книгу по дороге на работу или домой. Поэтому, правительство решило сделать поездки в метро полезны.

Поэтому люди могут прочитать рассказы известного романиста Энтони Горовица, или же купить короткие детективы от Вирджинии Вульф, Чарльза Диккенса и Льюиса Кэрролла.

К слову, это не первый подобный эксперимент с автоматами. В 1937 году основатель издательства Penguin Аллен Лейн установил такой аппарат с книжками на вокзале Charing Cross. А несколько лет назад идею книжных автоматов возродила французская компания Short Édition. Поэтому, автоматы установили в разных частях Франции и США.

Напомним, что недавно КМИС опубликовали результаты исследования, по которым в течение последнего года 60% взрослого населения Украины не читали никаких книг и не наведывались ни в магазин, ни в библиотеку.