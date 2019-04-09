У лондонському метро встановили автомат з оповіданнями

У лондонському метро на станції Canary Wharf встановили спеціальний автомат, що видає невеличкі оповідання та детективні історії. Їх можна з легкістю прочитати лише за одну поїздку.

Саме уряд країни ініціював встановлення автоматів. Про це повідомили у The National.

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Згідно з останніми дослідженнями, 36% мешканців міста не прочитали навіть одну книжку за рік через брак часу, а 70% залюбки почитали б хорошу книжку дорогою на роботу або додому. Тож, уряд вирішив зробити поїздки у метро корисними.

Відтак люди можуть прочитати оповідання відомого романіста Ентоні Горовіца, або ж придбати короткі детективи від Вірджинії Вульф, Чарльза Діккенса і Льюїса Керролла.

До слова, це не перший подібний експеримент з автоматами. 1937 року засновник видавництва Penguin Аллен Лейн встановив такий апарат з книжками на вокзалі Charing Cross. А декілька років тому ідею книжкових автоматів відродила французька компанія Short Édition. Тож, автомати встановили в різних частинах Франції та США.

Нагадаємо, що нещодавно КМІС оприлюднили результати дослідження, за яким продовж останнього року 60% дорослого населення України не читали жодних книг і не навідувалися ані у книгарню, ані в бібліотеку.