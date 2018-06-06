В лондонском отеле занялся масштабный пожар: фото и видео с места события

В среду, 6 июня, в Лондоне в отеле Mandarin Oriental вспыхнул масштабный пожар. Этот отель расположен в районе Найтсбридж.

Об этом сообщает London Fire Brigade.

На месте происшествия работают 20 пожарных машин и около 120 спасателей.

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Информации о пострадавших или погибших в результате пожара в Лондоне пока нет.

На видеозаписях, снятых очевидцами и опубликованных в социальных сетях, видно, как из-за высоких домов поднимаются большие клубы черно-серого дыма.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 июня 2018 г.

Around 100 firefighters are tackling a large fire at a hotel of 12 floors in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf @jchan89 pic.twitter.com/X4PD65Mzee — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 июня 2018 г.

Firefighters are at the scene of a very visible fire in #Knightsbridge We've taken more than 35 calls to the blaze @sjm1910 https://t.co/Q8RMsTDSTf pic.twitter.com/7ZjTx9Z6DA — London Fire Brigade (@LondonFire) 6 июня 2018 г.

major fire in knightsbridge# perhaps someone’s money has caught fire by pic.twitter.com/9soYBUH7Ob — simon tyszko (@simontyszko) 6 июня 2018 г.