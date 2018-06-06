В лондонском отеле занялся масштабный пожар: фото и видео с места события
В среду, 6 июня, в Лондоне в отеле Mandarin Oriental вспыхнул масштабный пожар. Этот отель расположен в районе Найтсбридж.
Об этом сообщает London Fire Brigade.
На месте происшествия работают 20 пожарных машин и около 120 спасателей.
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Информации о пострадавших или погибших в результате пожара в Лондоне пока нет.
На видеозаписях, снятых очевидцами и опубликованных в социальных сетях, видно, как из-за высоких домов поднимаются большие клубы черно-серого дыма.
Источник: 24 Канал
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