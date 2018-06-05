В Казани загорелся торговый центр: подробности инцидента

Утром 4 июня в Казани загорелся местный торгово-развлекательный центр "Порт". Из здания эвакуировали весь персонал, посетителей в заведении на тот момент не было.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на региональный центр МЧС России.

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Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих,

– сообщили в ведомстве.

Отмечается, что из здания эвакуировали весь персонал. Посетителей на момент возгорания в ТРЦ не было, поскольку заведение еще не открылось.

Информации о пострадавших нет.

В свою очередь, очевидцы инцидента заявляют, что слышали взрыв перед тем, как начался пожар.

Люди, там действительно что-то страшное происходит. Моя соседка там работает, говорит, что-то бросили – и произошел взрыв. Потом уже начался пожар. Скорая помощь сейчас подъезжает, около десяти машин,

– заявила свидетельница пожара, которая сняла видеоролик.

Напомним, 25 марте вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, из них – 41 ребенок.