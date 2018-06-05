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У Казані загорівся торговий центр: подробиці інциденту

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Пожежа у ТРЦ розпочалася після вибуху, свідчать очевидці
Пожежа у ТРЦ розпочалася після вибуху, свідчать очевидці / kazan.kp.ru

Вранці 4 червня у Казані загорівся місцевий торгово-розважальний центр "Порт". Із будівлі евакуювали весь персонал, відвідувачів у закладі на той момент не було.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на регіональний центр МНС Росії.

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З-під покрівлі будівлі, де розташований торговий центр, йде сильний дим, пожежу гасять по другому номеру складності з п'яти існуючих,
– повідомили у відомстві.

Зазначається, що з будівлі евакуювали весь персонал. Відвідувачів на момент загорання в ТРЦ не було, оскільки заклад ще не відкрився.

Інформації про постраждалих немає.

Своєю чергою, очевидці інциденту заявляють, що чули вибух перед тим, як розпочалася пожежа.

Люди, там справді щось страшне відбувається. Моя сусідка там працює, каже, щось кинули – і стався вибух. Потім вже розпочалась пожежа. Швидка допомога зараз під'їжджає, близько десяти машин,
– заявила свідок пожежі, яка зняла відеоролик.

Нагадаємо, 25 березні спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За офіційними даними, у ній загинуло 64 людини, з них – 41 дитина.

Теги: Новини Росії Пожежа
Джерело: 24 Канал
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