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У лондонському готелі зайнялася масштабна пожежа: фото і відео з місця події

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Пожежа у Лондоні 6 червня
Пожежа у Лондоні 6 червня / Фото з соціальних мереж

У середу, 6 червня, у Лондоні в готелі Mandarin Oriental спалахнула масштабна пожежа. Цей готель розташований у районі Найтсбрідж.

Про це повідомляє London Fire Brigade.

На місці події працюють 20 пожежних машин і приблизно 120 рятувальників.

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Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі у Лондоні наразі немає.

На відеозаписах, знятих очевидцями та опублікованих у соціальних мережах, видно, як з-за високих будинків здіймаються великі клуби чорно-сірого диму.

 

Теги: Лондон Великобританія Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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