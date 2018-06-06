У лондонському готелі зайнялася масштабна пожежа: фото і відео з місця події
У середу, 6 червня, у Лондоні в готелі Mandarin Oriental спалахнула масштабна пожежа. Цей готель розташований у районі Найтсбрідж.
Про це повідомляє London Fire Brigade.
На місці події працюють 20 пожежних машин і приблизно 120 рятувальників.
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Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок пожежі у Лондоні наразі немає.
На відеозаписах, знятих очевидцями та опублікованих у соціальних мережах, видно, як з-за високих будинків здіймаються великі клуби чорно-сірого диму.
Джерело: 24 Канал
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