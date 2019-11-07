В Лондонском театре рухнула часть потолка: есть пострадавшие – видео

В театре в лондонском Вест-Энде обвалилась часть потолка. Несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел незадолго до 20:00 во время демонстрации спектакля Death of a Salesman в театре Пикадилли. На место инцидента сразу вызвали экстренные службы. Об этом сообщает Sky News.

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На снимке с места происшествия было видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров.



В Лондоне на зрителей обрушилась часть потолка театра / фото Twitter @KBGDunn

Позже люди из театра были эвакуированы.

По данным местной полиции, пострадавшие получили незначительные ранения. Точное количество раненых не приводится.

Смотрите видео с места событий в Лондонском театре