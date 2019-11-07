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      В Лондонском театре рухнула часть потолка: есть пострадавшие – видео

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      В Лондоне на зрителей обвалилась часть потолка театра
      В Лондоне на зрителей обвалилась часть потолка театра / news.sky.com

      В театре в лондонском Вест-Энде обвалилась часть потолка. Несколько человек получили ранения.

      Инцидент произошел незадолго до 20:00 во время демонстрации спектакля Death of a Salesman в театре Пикадилли. На место инцидента сразу вызвали экстренные службы. Об этом сообщает Sky News.

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      На снимке с места происшествия было видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров.


      В Лондоне на зрителей обрушилась часть потолка театра / фото Twitter @KBGDunn

      Позже люди из театра были эвакуированы.

      По данным местной полиции, пострадавшие получили незначительные ранения. Точное количество раненых не приводится.

      Смотрите видео с места событий в Лондонском театре

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Великобритания Лондон
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