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      У Лондонському театрі обвалилася частина стелі: є постраждалі – відео

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      У Лондоні на глядачів обвалилася частина стелі театру
      У Лондоні на глядачів обвалилася частина стелі театру / news.sky.com

      У театрі в лондонському Вест-Енді обвалилася частина стелі. Декілька людей отримали поранення.

      Інцидент стався незадовго до 20:00 під час демонстрації вистави Death of a Salesman у театрі Пікаділлі. На місце інциденту одразу викликали екстрені служби. Про це повідомляє Sky News.

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      На знімку з місця події було видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів.


      У Лондоні на глядачів обвалилася частина стелі театру / фото Twitter @KBGDunn

      Пізніше люди з театру були евакуйовані.

      За даними місцевої поліції, постраждалі отримали незначні поранення. Точна кількість поранених не наводиться.

      Дивіться відео з місця подій у Лондонському театрі

       

      blog_ava
      Жовтневий переворот: криваві наслідки для України
      сьогодні
      13691
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Лондон Велика Британія
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