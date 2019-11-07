У Лондонському театрі обвалилася частина стелі: є постраждалі – відео
У театрі в лондонському Вест-Енді обвалилася частина стелі. Декілька людей отримали поранення.
Інцидент стався незадовго до 20:00 під час демонстрації вистави Death of a Salesman у театрі Пікаділлі. На місце інциденту одразу викликали екстрені служби. Про це повідомляє Sky News.
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На знімку з місця події було видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів.
У Лондоні на глядачів обвалилася частина стелі театру / фото Twitter @KBGDunn
Пізніше люди з театру були евакуйовані.
За даними місцевої поліції, постраждалі отримали незначні поранення. Точна кількість поранених не наводиться.
Дивіться відео з місця подій у Лондонському театрі