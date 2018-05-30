В Луцке пьяная водительница укусила полицейского: видео инцидента

Инцидент произошел ночью 30 мая, в Луцке на улице Героев УПА. Пьяная девушка-водитель во время общения с правоохранителями укусила инспектора Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке. При общении с водительницей заметили у нее явные признаки опьянения. В присутствии свидетелей 31-летняя женщина прошла проверку – имела 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы. За это получила соответствующий протокол", – рассказывают правоохранители.

Во время общения с полицейскими женщина вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила инспектора за левую руку.

У патрульного кусанная рана левого предплечия, от госпитализации отказался. О данном факте сообщено в следственно-оперативную группу, проводятся следственные действия,

– отметили в полиции.

Смотрите фрагмент видео инцидента пьяной водительницы с полицией