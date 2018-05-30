Украинцы особым способом хотели переправить сигареты через границу: видео

На Буковине ночью, 30 мая, пограничники задержали контрабандистов, которые готовились с помощью мотодельтаплана незаконно переправить сигареты в соседнюю страну.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Нарушителей разоблачили на окраине населенного пункта Луковица. Всего задержано 5 граждан Украины, которые как раз готовились с помощью мотодельтаплана незаконно переправить сигареты в соседнюю страну,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте задержания правонарушителей также находились 8 ящиков табачных изделий, радиостанции, GPS навигатор и 2 легковых транспортных средства на иностранной регистрации.

Сейчас продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств правонарушения.

Смотрите видео, как украинцы хотели переправить через границу партию сигарет