Украинцы особым способом хотели переправить сигареты через границу: видео
На Буковине ночью, 30 мая, пограничники задержали контрабандистов, которые готовились с помощью мотодельтаплана незаконно переправить сигареты в соседнюю страну.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Нарушителей разоблачили на окраине населенного пункта Луковица. Всего задержано 5 граждан Украины, которые как раз готовились с помощью мотодельтаплана незаконно переправить сигареты в соседнюю страну,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте задержания правонарушителей также находились 8 ящиков табачных изделий, радиостанции, GPS навигатор и 2 легковых транспортных средства на иностранной регистрации.
Сейчас продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств правонарушения.
Смотрите видео, как украинцы хотели переправить через границу партию сигарет