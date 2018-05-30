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Українці в особливий спосіб хотіли переправити сигарети через кордон: відео

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Українці хотіли переправити через кордон партію сигарет
Українці хотіли переправити через кордон партію сигарет / Фото Держприкордонслужби

На Буковині вночі, 30 травня, прикордонники затримали контрабандистів, які готувались за допомогою мотодельтаплана незаконно перемістити сигарети до сусідньої країни.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

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Порушників викрили на околиці населеного пункту Луковиця. Всього затримано 5 громадян України, які саме готувались за допомогою мотодельтаплана незаконно перемістити сигарети до сусідньої країни,
– йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці затримання правопорушників також знаходились 8 ящиків тютюнових виробів, радіостанції, GPS навігатор та 2 легкові транспортні засоби іноземної реєстрації.

Зараз тривають заходи щодо з'ясування всіх обставин правопорушення.

Дивіться відео, як українці хотіли переправити через кордон партію сигарет

 

Теги: Новини України Держприкордонслужба Курйозні новини Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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