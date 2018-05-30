Українці в особливий спосіб хотіли переправити сигарети через кордон: відео
На Буковині вночі, 30 травня, прикордонники затримали контрабандистів, які готувались за допомогою мотодельтаплана незаконно перемістити сигарети до сусідньої країни.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Читайте також: Росіянка з трьома дітьми попросила про статус біженців в Україні: відома причина
Порушників викрили на околиці населеного пункту Луковиця. Всього затримано 5 громадян України, які саме готувались за допомогою мотодельтаплана незаконно перемістити сигарети до сусідньої країни,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці затримання правопорушників також знаходились 8 ящиків тютюнових виробів, радіостанції, GPS навігатор та 2 легкові транспортні засоби іноземної реєстрації.
Зараз тривають заходи щодо з'ясування всіх обставин правопорушення.
Дивіться відео, як українці хотіли переправити через кордон партію сигарет