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У Луцьку п'яна водійка вкусила поліцейського: відео інциденту

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У Луцьку п'яна водійка вкусила поліцейського
У Луцьку п'яна водійка вкусила поліцейського / фото прес-служби поліції

Інцидент стався вночі 30 травня, у Луцьку на вулиці Героїв УПА. П'яна водійка під час спілкування з правоохоронцями вкусила інспектора Нацполіції.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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"Екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті. При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння. У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми. За це отримала відповідний протокол", – розповідають правоохоронці. 

Під час спілкування з поліцейськими жінка поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.

В патрульного кусана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився. За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії,
– зазначили у поліції. 

Дивіться фрагмент відео інциденту п'яної водійки з поліцією

 

Теги: Новини України Алкоголь Новини Луцька Поліція
Джерело: 24 Канал
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