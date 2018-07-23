В Луцком университете ввели тесты для выбора специальности и профессии

В Луцком университете ввели электронные тесты по профориентации. На основе опросов они должны помочь выявить скрытые наклонности человека. Причем пройти их может любой желающий и бесплатно. Результаты станут подсказкой тем, кто еще колеблется или вообще не определился на кого учиться.

Чтобы ответить на все вопросы тестов надо час, а то и полтора. Результаты для школьников становятся неожиданностью.

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"Для меня результат тестирования был очень неожиданным, ведь я не думала, что у меня есть юридические наклонности. Я это возьму во внимание", – рассказала школьница Анастасия.

Тесты – это несколько блоков вопросов об интересах и способностях. Результаты изучает консультант и истолковывает их значение. А университет готов корректировать учебные планы соответственно к требованиям рынка профессий.

Тестовые программы для выбора профессий внедрены в рамках гранта "Беларусь-Украина". Это новинка для высшего образования. Они сертифицированы и пока что они есть только в Луцком техническом университете и в Острожской академии.

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