У Луцькому університеті запровадили тести для вибору спеціальності та професії

У Луцькому університеті запровадили електронні тести з профорієнтації. На основі опитувань вони мають допомогти виявити приховані хисти людини. Причому пройти їх може будь-хто і безплатно. Результати стануть підказкою тим, хто ще вагається або взагалі не визначився на кого навчатися.

Аби відповісти на всі питання тестів треба годину, а то й півтори. Результати для школярів стають несподіванкою.

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"Для мене результат тестування був дуже несподіваним, адже я не думала, що в мене є юридичні нахили. Я це візьму до уваги", – розповіла школярка Анастасія.

Тести – це кілька блоків питань про інтереси та здібності. Результати вивчає консультант та тлумачить їх значення. А університет готовий корегувати навчальні плани відповідного до вимог ринку професій.

Тестові програми для вибору професій запровадженні в рамках гранду "Білорусь-Україна". Це новинка для вищої освіти. Вони сертифіковані і поки що вони є лише в Луцькому технічному університеті і в Острозькій академії.

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