В Луганской области более 170 шахтеров остались под землей из-за обесточивания

Из-за обесточивания шахт "Золотое" и "Карбонит", находящихся на территории Луганской области, свыше 170 человек остались под землей из-за обесточивания шахт.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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"В Луганской области по информации ЛЭО, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где в шахтах Золотое и Карбонит 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на шахте "Карбонит" – 93 человека остались под землей на шахте "Золотое" – 83 человека. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2 часов.