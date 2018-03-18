У Луганські області понад 170 шахтарів залишилися під землею через знеструмлення

Через знеструмлення шахт "Золоте" і "Карбоніт", що знаходяться на території Луганської області, Понад 170 осіб залишилися під землею через знеструмлення шахт.

Про це повідомляє прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

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"В Луганскій області за інформацією ЛЕО, у зв'язку з погодними умовами знеструмлено селища Золоте і Карбоніт, де на шахтах Золоте і Карбоніт 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на шахті "Карбоніт" – 93 людини залишилися під землею, на шахті "Золоте" – 83 людини. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин.