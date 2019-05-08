В мае Турцию засыпало снегом: яркие фото

На северо-западе Турции снега насыпало высотой 6 сантиметров. Синоптики прогнозируют снижение температуры в регионе до -10 градусов в течение нескольких дней.

На горнолыжных курортах на горе Улудаг уже давно закрыли сезон. Однако когда в мае неожиданно выпал снег, на туристические объекты вновь начали съезжаться желающие покататься на лыжах, пишет CNN Turk.

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Турцию засыпало снегом // CNN Turk

Также немало желающих посетить Улудаг, чтобы насладиться зимними пейзажами весной.



Температура будет падать в ближайшие дни // CNN Turk



Базы отдыха закрыли, а туристы снова едут в горы // CNN Turk



Снежный покров достигает 6 сантиметров // CNN Turk

В начале мая в Румынии вынесли предупреждение про оранжевый уровень опасности ураганного ветра, дождей, града и снега в ряде уездов на востоке страны. В отдельных горных местностях толщина снежного покрова достигла метра.



Не обошел снег и Украину. 7 мая он выпал на Прикарпатье в Верховинском районе. Фото неожиданной непогоды смотрите здесь.